Players’ Tribune: «Российский ад» научил американского хоккеиста любить жизнь

После того как американскому хоккеисту Райану Уитни пришлось завершить карьеру в НХЛ из-за травмы, он принял предложение играть за российский клуб «Сочи». В России он пережил немало трудностей: ему постоянно мешал языковой барьер, чужая культура нередко шокировала, тренер звал его Обамой, а тренировки были намного более изнурительными, чем в Америке. Но несмотря на все невзгоды, российский опыт изменил его взгляд на жизнь в лучшую сторону. «Россия? Там был ад. Мне понравилось», – пишет он на страницах The Players’ Tribune.