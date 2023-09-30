Maple: участие Фриланд в чествовании нациста ставит под сомнение её профессиональный авторитет

Вице-премьер Канады Христя Фриланд, которая также принимала участие в скандальном чествовании в парламенте служившего в рядах эсэсовской дивизии Ярослава Гуньки, не могла не осознавать его реальной роли во Второй мировой войне, пишет Давид Мастраччи в статье для The Maple. По его мнению, этот инцидент либо демонстрирует в очередной раз симпатии Фриланд к нацизму и националистам, либо доказывает, что на самом деле она не разбирается в украинской истории и не вправе занимать нынешние высокие должности.