Джимми Дор: Фицо говорил правду и имел своё мнение — за такое легко «поймать порцию свинца»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказывался следовать общей линии в отношении Украины, выступал против антироссийских санкций и настаивал на расследовании по вакцине от COVID — даже одного из этих пунктов было достаточно для покушения. Такое мнение озвучил американский ведущий Джимми Дор в эфире своего YouTube-канала The Jimmy Dore Show. «Если хочешь занимать такую позицию, правильную с точки зрения истории, похоже, словишь пулю», — уверен он.