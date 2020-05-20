Honolulu Star-Advertiser: предупреждение Пекину — Пентагон дал знать, что отправил субмарины в Тихоокеанский регион

Обычно ВМС США не распространяются о миссиях подводных сил, но тут Тихоокеанский флот объявил о том, что все его субмарины передового базирования примут участие в операции в западной части региона. Как считает The Honolulu Star-Advertiser, заявление было сделано для Пекина, чтобы дать ему понять, что, несмотря на пандемию, Америка не намерена игнорировать «агрессивное поведение» КНР в Южно-Китайском море.