Daily Reckoning: кошмарный сценарий — «отчаявшийся» Байден рискует подтолкнуть США к прямому конфликту с Россией

Автор статьи в The Daily Reckoning уверен, что в военном плане Россия победит Украину и поставки новых вооружений только оттягивают завершение конфликта и приносят ненужные жертвы. Однако, по его словам, такое поражение сильно скажется на США и НАТО — вплоть до распада альянса. Поэтому Байден может пойти даже на отправку американских военных на Украину, что переведёт этот конфликт России и США из опосредованного в прямой.