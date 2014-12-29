Automatic Earth: Западные СМИ вывели пропаганду Геббельса на новый уровень

Западная пропаганда как инструмент управления целыми народами в 2014 году стала куда более совершенной, чем при Геббельсе, сообщает The Automatic Earth. СМИ не просто создают новую картину действительности, внушая большинству определенную точку зрения, которая бездоказательно выдается ими за истину. В освещении украинского кризиса они дошли до того, что подвели мир к новой холодной войне, пишет автор статьи.