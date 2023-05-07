Кандидат в президенты США: единственная цель Вашингтона — затянуть украинский конфликт

Боевые действия на Украине в Вашингтоне воспринимают исключительно как способ «истощить» Россию, поэтому все действия американцев до сих пор были направлены на то, чтобы затянуть конфликт и сделать его как можно более ожесточённым, убеждён потенциальный кандидат в президенты США Роберт Кеннеди. Как подчеркнул Кеннеди в эфире The All-In Podcast, последствия такой политики при этом приходится выносить украинцам, которые несут катастрофические потери.