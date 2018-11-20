Thüringer Allgemeine: МВД Германии агитирует мигрантов вернуться на родину, но они не хотят Министерство внутренних дел ФРГ не оставляет попыток сподвигнуть беженцев добровольно вернуться на родину, пишет Thüringer Allgemeine. Теперь оно прибегло к наглядной агитации и начало размещать на улицах специльные плакаты в надежде переломить ситуацию. Ведь в 2018 году — несмотря на выплачиваемые за возвращение премии — территорию Германии покинули всего около 14 тыс. мигрантов, отмечает издание. 20 ноября 2018 Thüringer Allgemeine

TA: Немецкий бизнес приписал продление санкций против РФ «оскорбленному тщеславию» Продление санкций Евросоюза и, как следствие, российского эмбарго, в разной степени коснулось многих немецких фирм. Некоторые компании не попали под ограничения и продолжают вести торговлю с Россией, однако для других продление штрафных мер стало тяжелым ударом и закрыло для них новый крупный рынок сбыта. Требуя вернуть свободу бизнеса, они обвиняют авторов антироссийской санкционной политики в «оскорбленном тщеславии», сообщает Thüringer Allgemeine. 14 сентября 2016 Thüringer Allgemeine

Региональный канал Salve.TV не намерен отказываться от кремлевской передачи Региональному каналу Тюрингии Salve.TV разрешили и дальше транслировать передачу, в которой критики увидели российскую пропаганду. У органа по надзору за СМИ федеральной земли Тюрингии нет по этому поводу никаких возражений, так как свобода средств массовой информации является высшим благом. 30 июля 2015 Thüringer Allgemeine