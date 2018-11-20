Thüringer Allgemeine
Thüringer Allgemeine: МВД Германии агитирует мигрантов вернуться на родину, но они не хотят
Министерство внутренних дел ФРГ не оставляет попыток сподвигнуть беженцев добровольно вернуться на родину, пишет Thüringer Allgemeine. Теперь оно прибегло к наглядной агитации и начало размещать на улицах специльные плакаты в надежде переломить ситуацию. Ведь в 2018 году — несмотря на выплачиваемые за возвращение премии — территорию Германии покинули всего около 14 тыс. мигрантов, отмечает издание.
TA: Немецкий бизнес приписал продление санкций против РФ «оскорбленному тщеславию»
Продление санкций Евросоюза и, как следствие, российского эмбарго, в разной степени коснулось многих немецких фирм. Некоторые компании не попали под ограничения и продолжают вести торговлю с Россией, однако для других продление штрафных мер стало тяжелым ударом и закрыло для них новый крупный рынок сбыта. Требуя вернуть свободу бизнеса, они обвиняют авторов антироссийской санкционной политики в «оскорбленном тщеславии», сообщает Thüringer Allgemeine.
Региональный канал Salve.TV не намерен отказываться от кремлевской передачи
Региональному каналу Тюрингии Salve.TV разрешили и дальше транслировать передачу, в которой критики увидели российскую пропаганду. У органа по надзору за СМИ федеральной земли Тюрингии нет по этому поводу никаких возражений, так как свобода средств массовой информации является высшим благом.
Thüringer Allgemeine: Местный веймарский телеканал показывает российскую государственную пропаганду
Региональный канал Salve TV уже не впервые подвергается критике, однако на этот раз он навлек на себя особенно ожесточенные нападки со стороны политиков. Их причиной стали трансляции выпусков RT Deutsch – «официальной российской пропаганды», сообщает газета Thüringer Allgemeine. При этом в видео на сайте Salve TV представлены исключительно положительные отзывы телезрителей.