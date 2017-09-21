Tengri News: Нурик оставил «привет» памятнику Линкольну в Вашингтоне Гражданин Киргизии повредил монумент Аврааму Линкольну в Вашингтоне, написав на нём «Здесь был Нурик». Как передаёт портал Tengri News, мужчина был задержан полицией округа Колумбия, ущерб от его действий оценивается в $2 тыс. 21 сентября 2017 Tengri News

Назарбаев призвал сограждан отказаться от импортной еды, одежды и машин Президент Нурсултан Назарбаев заявил, что в Казахстане «есть все необходимое для жизни», посоветовав воздержаться от покупки не очень нужных импортных товаров вроде фуа-гра, западной одежды или внедорожников Land Cruiser. Назарбаев также отметил на встрече с местными сельхозпроизводителями, что уборка урожая успешно завершается, и «скоро мы будем с хлебом, с деньгами и хорошим настроением», сообщает Tengri News. 8 сентября 2015 Tengri News

Украинские СМИ выдают убитых казахских военных за «русских» На украинских сайтах расходится информация о «потерях», которые несут «российские военные» на Украине, с фотографией гроба, накрытого флагом России. Но судя по оригиналу, этот снимок был сделан в Казахстане во время похорон погибших в 2012 году пограничников – и это уже не первый случай, когда сторонники Майдана используют фотографии казахов для своей пропаганды, отмечает портал Tengri News. 16 апреля 2014 Tengri News

Победители Майдана призвали «братьев-чеченцев» к войне с Россией Лидер националистической группировки Украины «Правый сектор» объявил о мобилизации в войне против России, сообщает Tengri News. Помимо этого, он обратился к чеченским террористам и к их главарю Доку Умарову с просьбой ударить России в тыл. 2 марта 2014 Tengri News

Американская группа извинилась за осквернение российского флага На концерте в Одессе басист американской рок-группы Bloodhound Gang подтерся российским флагом, желая угодить публике. Позднее группа принесла России извинения, назвав произошедшее недоразумением. Министерство культуры РФ приняло решение запретить музыкантам выступать на фестивале KUBANA в Анапе. 3 августа 2013 Tengri News