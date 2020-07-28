Tehran Times: Путин пытается спасти ядерную сделку — налаживая мосты между Ираном и США

Несмотря на то что в своё время президент России Владимир Путин говорил, что не собирается больше играть роль пожарного, пытаясь нивелировать последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном, российский лидер с большой долей вероятности всё же постарается спасти это соглашение, пишет Tehran Times. Как отмечает издание, хотя Путин не делал на этот счёт никаких заявлений, его дипломатические инициативы говорят о том, что он, возможно, хотел бы снизить напряжённость между Тегераном и Вашингтоном.