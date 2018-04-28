Благодаря овладению секретами советских инженеров на закате СССР американским авиастроителям удалось создать истребители F-35 с системой вертикального взлёта и посадки, пишет Task and Purpose. Секретное соглашение 1991 года между компаниями Lockheed Martin и «Яковлев» дало США доступ к советским технологиям, которые стали «ДНК американских истребителей», отмечает издание.

Task and Purporse: эксперты забраковали новый американский суперавианосец

Управление советника главы Минобороны США по тестированию и диагностике вооружений обнаружило ряд недостатков у авианосца нового поколения CVN 78 стоимостью $13 млрд, пишет Task and Purporse. По словам издания, в своём отчёте эксперты Пентагона приходят к выводу, что в настоящий момент судно не сможет справиться даже с простейшими задачами.