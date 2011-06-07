Бразилия выполнит санитарные требования России Бразильские производители мяса очень обеспокоены решением России ввести эмбарго на ввоз в страну мяса из Бразилии. Эта мера была принята после заявления о несоответствии санитарных норм российским стандартам на некоторых бразильских предприятиях. Министр сельского хозяйства Бразилии заявил, что все требования России будут выполнены. 7 июня 2011 TV GLOBO

Пять лет за пособничество нацистам Немецкий суд приговорил Ивана Демьянюка к пяти годам лишения свободы по обвинению в пособничестве нацистам. Однако он сможет оставаться на свободе до завершения рассмотрения апелляции по его делу. 13 мая 2011 TV GLOBO

БРИКС выступила за усиление роли развивающихся стран Страны БРИКС во время саммита в Китае высказались о необходимости введения национальных валют в международную валютную систему, которая сейчас основана на долларе США. Лидеры стран также заявили, что настало время провести реформы в ООН. 15 апреля 2011 TV GLOBO

Банан обошелся «Зениту» в 300 тысяч рублей Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал клуб «Зенит» на 300 тысяч рублей. Эта мера связана с инцидентом, произошедшим перед матчем «Зенит»-«Анжи», когда один из болельщиков питерской команды протянул с трибуны бразильцу Роберто Карлосу банан. 7 апреля 2011 TV GLOBO

Лучшие из лучших на чеченском футбольном празднике В Чечне прошел товарищеский матч между сборной ветеранов бразильского футбола и командой чеченского лидера Рамзана Кадырова. Игра закончилась победой бразильцев. 10 марта 2011 TV GLOBO

Рамзан Кадыров сыграл в футбол с бразильцами В чеченской столице прошел футбольный матч между командой Рамзана Кадырова и сборной Бразилии образца 2002 года. Бразильские футболисты заявили, что этот матч поможет собрать средства для жертв недавних наводнений в этой южноамериканской стране. 9 марта 2011 TV GLOBO

Россия продала Венесуэле более 100 ракет Россия продала Венесуэле более 100 современных ракет большого радиуса действия. Согласно сайту WikiLeaks, эту информацию США получили от России. 9 декабря 2010 TV GLOBO

Мороз остудил радость россиян Россия выиграла право провести у себя чемпионат мира по футболу в 2018 году. Однако сильный мороз загнал россиян в бары и рестораны, не позволив им шумно отпраздновать это событие на улице. 3 декабря 2010 TV GLOBO

Русские открыли материал будущего Двое ученых российского происхождения получили Нобелевскую премию по физике за открытие сверхтонкого материала графена, который, по мнению специалистов, изменит будущее электроники. 6 октября 2010 TV GLOBO

Без российского зерна страдают рядовые бразильцы Запрет на экспорт зерна в России вызвал подорожание мучных изделий в Бразилии. Производители полагают, что рост цен будет продолжаться. 9 сентября 2010 TV GLOBO