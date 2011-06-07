TV GLOBO
Бразилия выполнит санитарные требования России
Бразильские производители мяса очень обеспокоены решением России ввести эмбарго на ввоз в страну мяса из Бразилии. Эта мера была принята после заявления о несоответствии санитарных норм российским стандартам на некоторых бразильских предприятиях. Министр сельского хозяйства Бразилии заявил, что все требования России будут выполнены.
Пять лет за пособничество нацистам
Немецкий суд приговорил Ивана Демьянюка к пяти годам лишения свободы по обвинению в пособничестве нацистам. Однако он сможет оставаться на свободе до завершения рассмотрения апелляции по его делу.
БРИКС выступила за усиление роли развивающихся стран
Страны БРИКС во время саммита в Китае высказались о необходимости введения национальных валют в международную валютную систему, которая сейчас основана на долларе США. Лидеры стран также заявили, что настало время провести реформы в ООН.
Банан обошелся «Зениту» в 300 тысяч рублей
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал клуб «Зенит» на 300 тысяч рублей. Эта мера связана с инцидентом, произошедшим перед матчем «Зенит»-«Анжи», когда один из болельщиков питерской команды протянул с трибуны бразильцу Роберто Карлосу банан.
Лучшие из лучших на чеченском футбольном празднике
В Чечне прошел товарищеский матч между сборной ветеранов бразильского футбола и командой чеченского лидера Рамзана Кадырова. Игра закончилась победой бразильцев.
Рамзан Кадыров сыграл в футбол с бразильцами
В чеченской столице прошел футбольный матч между командой Рамзана Кадырова и сборной Бразилии образца 2002 года. Бразильские футболисты заявили, что этот матч поможет собрать средства для жертв недавних наводнений в этой южноамериканской стране.
Россия продала Венесуэле более 100 ракет
Россия продала Венесуэле более 100 современных ракет большого радиуса действия. Согласно сайту WikiLeaks, эту информацию США получили от России.
Мороз остудил радость россиян
Россия выиграла право провести у себя чемпионат мира по футболу в 2018 году. Однако сильный мороз загнал россиян в бары и рестораны, не позволив им шумно отпраздновать это событие на улице.
Русские открыли материал будущего
Двое ученых российского происхождения получили Нобелевскую премию по физике за открытие сверхтонкого материала графена, который, по мнению специалистов, изменит будущее электроники.
Без российского зерна страдают рядовые бразильцы
Запрет на экспорт зерна в России вызвал подорожание мучных изделий в Бразилии. Производители полагают, что рост цен будет продолжаться.
Запрет на экспорт на благо страны
В России вступил в силу запрет на экспорт зерна. Эта мера направлена, в первую очередь, на обеспечение внутренних потребностей страны в зерновых.