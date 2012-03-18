«Закон о геях» призван защитить детей В Санкт-Петербурге вступил в силу «закон о геях», запрещающий любую форму пропаганды гомосексуализма, бисексуализма и трансгендерности. Как отметил инициатор закона депутат Законодательного Собрания Виталий Милонов, эта мера направлена на защиту детей. 18 марта 2012 TV Brasil

Самоубийца разрушил целый дом 14 человек продолжают числиться пропавшими без вести после взрыва в жилом доме в Астрахани, сообщает телеканал TV Brasil. Местные власти полагают, что трагедия могла произойти в результате самоубийства одного из жильцов, который уже пытался покончить с собой, включив газовые горелки. 28 февраля 2012 TV Brasil

В Ливане жгут российские флаги В столице Ливана сторонники сирийской оппозиции сожгли флаги России и Китая у здания российского посольства. Как сообщает TV Brasil, таким образом протестующие выразили негодование по поводу того, что Москва и Пекин наложили вето на резолюцию по Сирии. 7 февраля 2012 TV Brasil

Самолеты советских моделей забирают все новые жизни Старые модели самолетов, созданные еще в советские времена, широко используются в России, и это приводит все к новым авиакатастрофам. Гибель «Яка», перевозившего хоккейный «Локомотив», в очередной раз подчеркивает необходимость обновления российской авиации. 8 сентября 2011 TV Brasil

Судьба бразильского мяса решится в ближайшее время В течение двух недель Москва должна решить вопрос эмбарго на мясо из Бразилии. Временные ограничения на импорт бразильского мяса в Россию были введены в прошлом месяца, как сообщалось, в связи с невыполнением Бразилией санитарных требований. 10 июля 2011 TV Brasil

Бразилия просит Россию отложить эмбарго Министр сельского хозяйства Бразилии заявил, что страна попросит Россию отложить введение эмбарго на бразильское мясо. Он отметил, что Бразилия предоставит гарантии того, что на всех предприятиях, где российская комиссия обнаружила несоответствие санитарных норм, упущения будут исправлены. 8 июня 2011 TV Brasil

Марш против гомофобии не получился Гей-активисты уже шестой год подряд пытаются получить разрешение на проведения в Москве гей-парада. В этот раз им снова не удалось добиться успеха. Однако они все равно попытались устроить марш против гомофобии, но подверглись нападению со стороны противников этого мероприятия. 29 мая 2011 TV Brasil

В России проведут ревизию ядерного сектора Владимир Путин распорядился провести ревизию состояния атомного сектора страны. Такое решение было принято после взрывов ядерных реакторов на японских АЭС. 17 марта 2011 TV Brasil

Каддафи угрожает Западу союзом с «Аль-Каидой» «Большая восьмерка» не смогла достичь согласия о введении бесполетной зоны над Ливией. Россия и Германия высказались против этой инициативы. В свою очередь, ливийский лидер Муаммар Каддафи выступил с угрозой заключить союз с «Аль-Каидой» в случае иностранного военного вмешательства в дела Ливии. 16 марта 2011 TV Brasil

Путин вычеркнул Чечню из списка подозреваемых Владимир Путин заявил, что, по предварительным данным, теракт в Домодедово не имеет отношения к Чеченской Республике. Однако это расходится с мнением многих экспертов, сообщает телеканал TV Brasil. 27 января 2011 TV Brasil