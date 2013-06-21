Нигерийские проститутки едут в Россию с одобрения родителей

Жестокое обращение и даже случаи убийств не останавливают нигериек от приезда в Россию на секс-работы, сетует посол Нигерии в Москве Ассам Еканем Ассам. В интервью THISDAY LIVE он отметил, что ежемесячно до 200 девушек попадает незаконным путем в Россию. И что самое печальное – многие из них отправляются на «заработки» с подачи родителей.