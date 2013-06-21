THISDAY LIVE
Нигерийские проститутки едут в Россию с одобрения родителей
Жестокое обращение и даже случаи убийств не останавливают нигериек от приезда в Россию на секс-работы, сетует посол Нигерии в Москве Ассам Еканем Ассам. В интервью THISDAY LIVE он отметил, что ежемесячно до 200 девушек попадает незаконным путем в Россию. И что самое печальное – многие из них отправляются на «заработки» с подачи родителей.
МИД России надеется на непредвзятое дознание по делу Литвиненко
Представитель МИД РФ Александр Лукашевич выразил надежду на то, что британское правосудие проведет объективное и прозрачное разбирательство по делу о смерти Александра Литвиненко и все домыслы о «российском следе» будут окончательно развеяны.