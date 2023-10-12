TFI Global News

TFI: союзники один за другим отворачиваются от Украины

Усталость от Украины увеличивается, а с ней растёт и изоляция Украины, констатирует TFI Global. Потенциал западных союзников истощён, финансы на исходе, военная помощь стремительно сокращается. Италия оказалась среди тех стран, которые столкнулись с ограниченностью собственных ресурсов. Министр обороны Гвидо Крозетто подчеркнул, что «Италия не обладает неограниченными ресурсами», и напомнил, что его страна и так сделала для украинцев всё что могла.