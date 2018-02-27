Немецкий историк: Западу бы радоваться, что у власти Путин, — он хотя бы предсказуем Владимир Путин — прагматик, а не авантюрист, заявил в интервью T-Online немецкий историк Йорг Баберовски. По его словам, глава Кремля предсказуем и «играет» только тогда, когда может выиграть, и ради одной миссии свою страну «на кон не поставит». На Западе просто не хотят понять, что при всех альтернативах россияне проголосуют за стабильность, убеждён профессор Берлинского университета имени Гумбольдта Йорг Баберовски. 27 февраля 2018 T-Online

T-online: Россия и США создадут лунный плацдарм для колонизации Марса Россия и США собираются объединить свои усилия для создания окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway, пишет T-online. Об этом заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров, выступая на Международном конгрессе астронавтики в Австралии. По его словам, вывод первых модулей возможен уже в 2024—2026 годах. 27 сентября 2017 T-Online

T-online: Горбачёв призвал Путина и Трампа начать разрядку с разговора «Мировая гонка вооружений ускоряется» и некоторые страны даже подумывают о применении ядерных бомб, поделился своими опасениями бывший президент СССР Михаил Горбачёв. По его словам, главам Кремля и Вашингтона нужно провести полноценную встречу, ведь то, что она так и не состоялась, «это просто ненормально». 20 сентября 2017 T-Online

Экс-футболист сборной Германии: Путин не позволит хулиганам испортить Кубок конфедераций Немецким фанатам нечего опасаться, отправляясь на Кубок конфедераций в Россию, заявил в интервью T-online бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи. По его словам, глава Кремля Владимир Путин обязательно проследит за тем, чтобы проблем не возникло. Экс-футболист убеждён, что «Россия покажет себя с лучшей стороны», а турнир будет организован «на высоком уровне». 7 июня 2017 T-Online

T-online: 75% кибератак на Германию осуществляются из России Из четырёх кибератак на инфраструктуры в ФРГ три осуществляются с использованием российских серверов, сообщает T-online со ссылкой на результаты расследования компании F-Secure. На втором месте с большим отставанием следует Китай (7,5%), потом Франция, Вьетнам и США (у каждой страны по 3%), отмечает издание. 28 марта 2017 T-Online

T-online: Трамп ждёт от Меркель «инструкцию по эксплуатации России» На следующей неделе Ангелу Меркель ожидают с визитом в Вашингтоне, сообщает T-online. Президент США Дональд Трамп намерен получить от канцлера Германии «инструкцию по эксплуатации России» и узнать, как же «устроен Путин», отмечает немецкий новостной портал. 11 марта 2017 T-Online

T-Online: Глава Мюнхенской конференции назвал дружбу Трампа и Путина «иллюзорной» Отношения между лидерами США и России, кажется, ещё никогда не были такими благоприятными, как в случае с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, пишет T-Online. Однако глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер не верит в возможность быстрого улучшения отношений России с Западом. По его мнению, дружба между президентами или сближение Москвы и Вашингтона «совершенно иллюзорны». 19 января 2017 T-Online

T-online: Страх перед Россией задал новый тренд на вооружение Впервые после периода сокращения военных расходов в мире наметился тренд на увеличение оборонных бюджетов, пишет T-online. В 2016 году траты на вооружение во всем мире увеличились приблизительно на 1,3%, составив 1,57 триллиона долларов США. Эксперты полагают, что причиной тому послужил страх перед угрозой терроризма, Россией и США при новом президенте Дональде Трампе. 12 декабря 2016 T-Online

T-Online: Москва «натаскает» в Сирии новых «Аллигаторов» Москва перебросила в Сирию вертолеты Ка-52К «Катран», морскую версию ударных Ка-52 «Аллигатор», сообщает T-Online. Как отмечает немецкий новостной портал, военная операция на Ближнем Востоке, помимо прочего, дает Кремлю возможность протестировать новейшее вооружение в боевых условиях. 5 декабря 2016 T-Online

T-online призвал готовиться к вмешательству Кремля в немецкие выборы Москва способна оказать влияние на выборы в Германии в 2017 году путем политических и экономических связей и информационных манипуляций, заявила в интервью сайту Т-online эксперт по России Сьюзан Стюарт. По ее словам, Кремль стремится изобразить ситуацию в других странах в негативном свете и создать имидж «стабильной России» на фоне «хаотичного Запада». 19 августа 2016 T-Online