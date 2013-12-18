Türkiye Gazetesi
Russia Today: Последняя версия «Правды»
Телеканал Russia Today стал «лучшей машиной пропаганды, ориентированной на зарубежные страны», уверена турецкая газета Turkiye Gazetesi. По мнению издания, он хорошо вписывается в «русскую политику дезинформации и манипуляций», а между строк его сюжетов проглядывает «путинский взгляд на мир».
Россия не готова верить США на слово
Сергей Лавров призвал США предоставить достоверные факты об использовании в Сирии химического оружия, сообщает Turkiye Gazetesi. В разговоре с американским коллегой глава российского МИД также осудил решение Белого дома оказать боевикам военную помощь.