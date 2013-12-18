Türkiye Gazetesi

Russia Today: Последняя версия «Правды»

Телеканал Russia Today стал «лучшей машиной пропаганды, ориентированной на зарубежные страны», уверена турецкая газета Turkiye Gazetesi. По мнению издания, он хорошо вписывается в «русскую политику дезинформации и манипуляций», а между строк его сюжетов проглядывает «путинский взгляд на мир».