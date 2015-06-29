Télérama
WikiLeaks: Джулиан Ассанж возвращается в прайм-тайм
Австралийский активист Джулиан Ассанж снова оказался в центре внимания, а его сайт WikiLeaks получил второе дыхание, опубликовав «Саудовские телеграммы». В настоящее время, утверждает издание Telerama, сайт сосредоточился на Франции, а сам Ассанж призвал французские власти отреагировать на недавний скандал со слежкой со стороны АНБ жестче, чем Германия.
Гленн Гринвальд: О разоблачениях Сноудена мир еще услышит
Журналист Гленн Гринвальд пообещал в интервью изданию Télérama продолжить публикацию материалов, переданных ему разоблачителем Эдвардом Сноуденом. По словам журналиста, он намерен предать гласности все документы Сноудена до последнего.