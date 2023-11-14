Ветеран ЦРУ: США и Великобритания не могут поделить контроль над руководством Украины

В то время как ЦРУ продолжает поддерживать Зеленского, британские спецслужбы, по всей видимости, сделали ставку на главкома ВСУ Залужного, рассуждает бывший аналитик американской разведки Ларри Джонсон в интервью Syriana Analysis. Тем временем потери украинской армии убитыми и ранеными давно перевалили за миллион, а промышленная база США не способна обеспечить Украину снарядами и военной техникой, отмечает Джонсон.