Syndicat National des Journalistes

SNJ: администрация президента против RT France — пахнуло государственной цензурой

Администрация президента Макрона отказала каналу RT France в аккредитации на саммит НАТО. Это стало очередным этапом «войны», которую Макрон затеял против российского канала, сообщается на сайте Национального профсоюза журналистов Франции. Высший совет по аудиовизуальным средствам недавно вынес RT France предупреждение, условия которого «могут коснуться практически всех французских каналов», отмечается в статье.