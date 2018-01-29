SMH: Австралия отказалась брать пример с США и признать Россию угрозой Новая американская стратегия национальной обороны, в которой основной акцент делается на растущей военной мощи России и Китая, не нашла поддержки в Австралии. По словам министра иностранных дел государства-континента Джули Бишоп, её страна не считает, что ей стоит опасаться Москвы или Пекина, передаёт The Sydney Morning Herald. 29 января 2018 Sydney Morning Herald

Sydney Morning Herald: мамонтёнок Люба добралась из Сибири до Австралии Найденный десять лет назад в Сибири мамонтёнок Люба — самый древний и наиболее хорошо сохранившийся представитель своего вида и одно из российских национальных сокровищ. В настоящее время она впервые добралась до берегов Австралии, где предстанет в качестве центрального экспоната выставки «Мамонты: гиганты Ледникового периода», сообщает The Sydney Morning Herald. 18 ноября 2017 Sydney Morning Herald

SMH: вмешательство России в американские выборы, обеспечившее победу Трампу, — плод воображения Многие влиятельные американские СМИ, включая The Washington Post, с большой охотой подхватили историю о российском вмешательстве в президентские выборы. Однако мало того, что журналисты публикуют не проверенную информацию, а лишь предположения разведсообщества, так ещё и не могут объяснить, что конкретно сделала Москва, чтобы помочь победить Дональду Трампу. The Sydney Morning Herald призывает к благоразумию, ведь когда-то подобная недостоверная информация, опубликованная в СМИ, — об оружии массового уничтожения у Багдада — привела к незаконному вторжению в Ирак. 7 июля 2017 Sydney Morning Herald

Sydney Morning Herald: фильм Стоуна о Путине станет в США хитом сезона В американский прокат скоро выйдет новая работа знаменитого режиссёра Оливера Стоуна, в которой он расскажет о президенте Владимире Путине в форме интервью. Учитывая заявления о влиянии России на президентские выборы и администрацию Трампа, этот фильм явно станет хитом сезона, предполагает The Sydney Morning Herald. 30 апреля 2017 Sydney Morning Herald

SMH: с Россией будет легко поладить, если признать её великой державой В том, что Москва отстаивает свои интересы в мире, нет ничего необычного или «патологического», считает обозреватель The Sydney Morning Herald Том Свицер. По его словам, Запад должен признать, что Россия является великой державой и тогда вести дела с ней станет гораздо легче. 11 января 2017 Sydney Morning Herald

Sydney Morning Herald: После американских выборов рука Москвы «тянется» к Франции С учетом гипотетической роли российских хакеров во взломе почтового сервиса демократов в США и победы Трампа возникает все больше опасений, что Россия попытается аналогичным образом повлиять на ход президентских выборов во Франции, пишет Sydney Morning Herald. Тем более что Марин Ле Пен, партия которой известна своими «российскими» связями, может стать сильным кандидатом на президентских выборах в следующем году. 14 ноября 2016 Sydney Morning Herald

SMH: Отстранение Клишиной в России назвали «циничным издевательством» Прыгунья в длину Дарья Клишина, единственная из российских легкоатлетов, допущенных на Олимпиаду в Рио, в последний момент также столкнулась с запретом на участие в соревнованиях. В Олимпийском комитете России такое решение IAAF назвали «циничным издевательством» над спортсменкой, сообщает Sydney Morning Herald. 14 августа 2016 Sydney Morning Herald

Австралия поддержала требование о трибунале по делу MH17 Австралийская сторона присоединилась к требованию о формировании международного трибунала над виновными в крушении малазийского авиалайнера. Как отмечает издание Sydney Morning Herald, Авcтралия, как и другие страны, настаивающие на трибунале, боится, что Россия наложит вето на решение о проведении трибунала, если выяснится, что в трагедии виновны пророссийские ополченцы. 14 июля 2015 Sydney Morning Herald

Sydney Morning Herald: Россия покончит с США с помощью географии Оказалось, стереть США с лица земли Россия может весьма эффективно и без особых усилий, если воспользуется особенностями географического расположения этой страны. Как пишет Sydney Morning Herald, Председатель Академии геополитических проблем Константин Сивков предложил нанести удар по уязвимым точкам Америки - Йеллоустонскому супервулкану или разлому Сан-Андреас. В первом случае США будут уничтожены извержением входящего в активную фазу вулкана, а во втором - волнами цунами. 1 апреля 2015 Sydney Morning Herald

Sydney Morning Herald: Видеоролик о «русском оккупанте» заказала РПЦ Sydney Morning Herald выяснила, кто истинный создатель и заказчик провокационного пропагандистского ролика «Я – русский оккупант», вызвавшего волну негодования на Западе. Оказывается, авторство принадлежит известной российской компании вирусных видео, которая получила заказ не от кого иного, как от РПЦ. Однако австралийскому изданию так и не удалось понять, была ли это вопиющая пропаганда путинского режима или тонкая сатира на российский ура-патриотизм. 20 марта 2015 Sydney Morning Herald