Шведский эксперт: отношения России с Западом испортила лживая пропаганда о Крыме и Грузии Утверждения о том, что Россия напала на Грузию в 2008 году и оккупировала Крым в 2014-м, постоянно звучат из уст шведских политиков и появляются на передовицах газет, однако они не соответствуют действительности. Как отмечает в своём письме в редакцию Sydöstran Ульф Бьерен, эти утверждения приводятся в рамках пропаганды запугивания как доказательства российской агрессии и их целью является присоединение Швеции к НАТО. 18 января 2018 Sydöstran

Шведский эксперт предупредил о госперевороте в Молдавии по «киевскому образцу» В 2018 году угроза «мирового пожара», который может вспыхнуть от искры в Корее, Сирии и на Украине, только возрастёт, пишет для Sydöstran Ульф Бьерен. Кроме того, по мнению шведского эксперта, в новом году существует вероятность, что НАТО и ЕС спровоцируют в Молдавии государственный переворот по украинскому образцу, стараясь добиться своей цели — окружения России. 2 января 2018 Sydöstran

Sydöstran: ЕС остаётся только молиться, чтобы Каталония не повторила судьбу Украины Лидерам ЕС остаётся только молиться, чтобы каталонский кризис не перерос в кровопролитную гражданскую войну по примеру Украины, пишет Sydöstran. Тем не менее, по мнению шведской газеты, такое развитие событий предотвратить будет нелегко, так как «джинн уже покинул бутылку», а ЕС продемонстрировал своё полное бессилие. 28 октября 2017 Sydöstran

Шведский эксперт: Пхеньян хочет жить в мире — в отличие от «американского агрессора» В Северной Корее сделали ставку на ядерное сдерживание, потому что народ этой страны прекрасно помнит американский геноцид во время корейской войны, а также видит результаты «агрессии» США по всему миру, пишет для Sydöstran Ульф Бьерен. По мнению эксперта, учитывая нежелание Вашингтона идти на компромисс, предложенный Россией и Китаем, именно его действия несут главную угрозу миру во всём мире. 4 октября 2017 Sydöstran

Sydöstran: Россия настолько же боится Запада, насколько шведы — русских Шведы исторически привыкли бояться Россию под влиянием регулярных войн при участии русских, которые периодически «оккупировали» чужие территории, пишет Sydöstran. Однако Россия никогда не сможет тягаться с Западом в военной мощи, а её страх перед Западом и НАТО сейчас настолько же велик, насколько велик шведский страх перед русскими, говорится в статье. 24 июня 2017 Sydöstran