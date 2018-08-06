Svensk Damtidning: тортом в лицо — шведский король придумал, как развеселить Путина

В 2001 году, опасаясь, что на встрече с Владимиром Путиным ему придётся выслушать часовую лекцию в стиле Брежнева, король Швеции Карл XVI Густав решил пошутить, пишет для Svensk Damtidning Херман Линдквист. Как отмечает журналист, король сообщил Путину, что является членом «эксклюзивного клуба», куда входят те, кто получил тортом в лицо, а затем поинтересовался, бывало ли такое с господином Путиным. По его словам, его собеседник сначала поражённо уставился на него, но потом начал смеяться так сильно, что «чуть не упал со стула».