SE: Польша должна поддержать Каталонию, ведь сама могла быть на её месте Вместо того чтобы прятать голову в песок и говорить, что вопрос независимости Каталонии — это внутреннее дело Испании, власти ЕС, особенно Польши, должны поддерживать эту инициативу, уверен журналист Мирослав Сковрон. В своей статье для Super Express он напоминает, что если бы в 1918 году не было президента Вильсона, то и Польша, возможно, по сегодняшний день была бы аннексирована Россией и Германией. 2 октября 2017 Super Express

Super Express: Россия ни за что не атакует ни Польшу, ни Турцию Хотя Россия проводит агрессивную политику и усиливает свой военный потенциал, для Польши она не представляет угрозы, считает глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. Как он заявил в интервью Super Express, Москва не рискнет ввязаться в конфликт с членом НАТО. По этой же причине военного конфликта не стоит опасаться и Турции, считает Солох. 10 марта 2016 Super Express