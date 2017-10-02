Super Express
SE: Польша должна поддержать Каталонию, ведь сама могла быть на её месте
Вместо того чтобы прятать голову в песок и говорить, что вопрос независимости Каталонии — это внутреннее дело Испании, власти ЕС, особенно Польши, должны поддерживать эту инициативу, уверен журналист Мирослав Сковрон. В своей статье для Super Express он напоминает, что если бы в 1918 году не было президента Вильсона, то и Польша, возможно, по сегодняшний день была бы аннексирована Россией и Германией.
Super Express: Россия ни за что не атакует ни Польшу, ни Турцию
Хотя Россия проводит агрессивную политику и усиливает свой военный потенциал, для Польши она не представляет угрозы, считает глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. Как он заявил в интервью Super Express, Москва не рискнет ввязаться в конфликт с членом НАТО. По этой же причине военного конфликта не стоит опасаться и Турции, считает Солох.
SE: Валенса объявил себя посредником между Путиным и Европой
Экс-президент Польши Лех Валенса уверен, что его мировой авторитет и послужной список делают его идеальным посредником в диалоге между Западом и Россией. Он предлагает президенту России Владимиру Путину встретиться, чтобы убедить его в необходимости смены политики, пишет портал se.pl.