Британские адвокаты угрожают засудить Путина за «Боинг» Против Владимира Путина готовят судебное дело, которое может обойтись ему в сотни миллионов фунтов. Инициатива исходит от британских юристов, которые работают в интересах родственников жертв крушения рейса MH17. Они убеждены, что иск поможет скорее призвать к ответственности виновников катастрофы, чем затянувшееся официальное расследование, пишет The Sunday Telegraph. 27 июля 2014 Sunday Telegraph

The Sunday Telegraph: РФ посылала Асаду тонны наличных денег Бывший пилот сирийских ВВС Назим рассказал изданию The Sunday Telegraph о том, как он летал в Россию за наличными деньгами для режима Башара Асада. По его словам, в самолет загружались тонны банкнот. 25 марта 2013 Sunday Telegraph