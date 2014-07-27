Sunday Telegraph
Британские адвокаты угрожают засудить Путина за «Боинг»
Против Владимира Путина готовят судебное дело, которое может обойтись ему в сотни миллионов фунтов. Инициатива исходит от британских юристов, которые работают в интересах родственников жертв крушения рейса MH17. Они убеждены, что иск поможет скорее призвать к ответственности виновников катастрофы, чем затянувшееся официальное расследование, пишет The Sunday Telegraph.
The Sunday Telegraph: РФ посылала Асаду тонны наличных денег
Бывший пилот сирийских ВВС Назим рассказал изданию The Sunday Telegraph о том, как он летал в Россию за наличными деньгами для режима Башара Асада. По его словам, в самолет загружались тонны банкнот.
Ходорковский попросил Кэмерона просветить Путина
Ходорковский надеется, что на Олимпиаде в Лондоне Путин столкнется с идеалами «уважения, совершенства и дружбы» и подумает над их установлением в России. Как сообщает The Sunday Telegraph, опальный олигарх призвал британского премьера обсудить с президентом РФ права человека и проблему авторитаризма.