Sun Daily
Sun Daily: Обвиняя в поражении Москву, демократы ведут себя как школьники
Попытки Демократической партии США свалить вину за поражение на президентских выборах на Россию выглядят так же, как отговорки школьников о том, что их домашнюю работу съела собака. Они проиграли из-за своего кандидата – «ужасной, коррумпированной женщины», а Россия тут ни при чем, пишет в сатирической статье Эрик Марголис. Впрочем, даже если Москва и повлияла на результаты выборов, у США нет права возмущаться – они только и делают, что устраивают перевороты в других странах.
The Sun Daily: Украина может поссорить Россию и НАТО
События на Украине могут спровоцировать конфликт интересов между Европой, США и Россией. И на этом фоне, как отмечает The Sun Daily, возможная конфронтация России и НАТО выглядит пугающе, но не настолько невообразимой. Перед Первой мировой войной в 1914 тоже мало кто думал о Сараево или Боснии, отмечает издание.
The Sun Daily: «Обама, не раздражай Путина»
В отношениях между США и Россией очень важно, чтобы лидеры обеих стран сохраняли спокойствие и проявляли вежливость, уверен американский журналист Эрик Марголис. Он считает, что Обаме не стоило отказываться от встречи с российским коллегой в Москве. Тем самым он «раздражает Путина» и ставит под угрозу безопасность страны.