Sun Daily: Обвиняя в поражении Москву, демократы ведут себя как школьники Попытки Демократической партии США свалить вину за поражение на президентских выборах на Россию выглядят так же, как отговорки школьников о том, что их домашнюю работу съела собака. Они проиграли из-за своего кандидата – «ужасной, коррумпированной женщины», а Россия тут ни при чем, пишет в сатирической статье Эрик Марголис. Впрочем, даже если Москва и повлияла на результаты выборов, у США нет права возмущаться – они только и делают, что устраивают перевороты в других странах. 19 декабря 2016 Sun Daily

The Sun Daily: Украина может поссорить Россию и НАТО События на Украине могут спровоцировать конфликт интересов между Европой, США и Россией. И на этом фоне, как отмечает The Sun Daily, возможная конфронтация России и НАТО выглядит пугающе, но не настолько невообразимой. Перед Первой мировой войной в 1914 тоже мало кто думал о Сараево или Боснии, отмечает издание. 27 января 2014 Sun Daily