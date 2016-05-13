SudOuest.fr
SudOuest: Литовские художники скрепили дружбу Путина и Трампа поцелуем
На стене одного из кафе Вильнюса появилось граффити, на котором российский президент целует Дональда Трампа. Как пишет SudOuest, таким образом литовцы выражают свою обеспокоенность заявлениями американского кандидата в президенты, который критикует НАТО и симпатизирует России.
Sud-Ouest: Путин благодарен французской чете за «беспрецедентный жест»
После того как французская супружеская чета Маге отправила две фамильные медали вдове погибшего в Сирии Александра Прохоренко, российский президент передал им личное письмо с благодарностью и приглашением приехать в Москву на празднование Дня Победы, пишет Sud-Ouest.
Sud-Ouest: Россельхознадзору не понравилось мясо из «Ашана»
Во время проверки, организованной в ряде российских магазинов французской сети «Ашан», эксперты Россельхонадзора обнаружили, что состав реализуемого компанией мясного фарша в большинстве случаев не соответствует заявленному, сообщает Ouest-France. По мнению специалистов российского агентства, руководство сети могло намеренно заменять некоторые виды мяса на более дешевые.
Гергиев: Горжусь тем, что представляю русскую традицию
Дирижер Валерий Гергиев в интервью изданию SudOuest.fr заявил, что у него никогда не было проблем из-за того, что он из России. Как отметил музыкант, он горд тем, что представляет за рубежом русскую традицию, и посоветовал французам тоже начать гордиться своей страной.