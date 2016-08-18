SZ: Вашингтон недоволен появлением у РФ авиабазы, на которую сам имел виды Появление сверхзвуковых бомбардировщиков ВКС России на иранской авиабазе в Хамадане США назвали «неудачным и достойным сожаления» – возможно, потому, что сами когда-то безуспешно пытались разместить там свои самолеты, предполагает Эльке Виндиш. Но планы Москвы не ограничены сирийским конфликтом. Постепенно наращивая военное присутствие, Кремль стремится не только к победе над ИГ, но и к созданию «противовеса» гегемонии американского флота в регионе, подчеркивает автор Stuttgarter Zeitung. 18 августа 2016 Stuttgarter Zeitung

Stuttgarter Zeitung: Несостоявшийся путч заставит Эрдогана порвать с Западом Если турецкому лидеру Эрдогану удастся доказать связь участников государственного переворота с американскими спецслужбами, то это приведет к обострению отношений Анкары с США и Европой и еще большему сближению с Россией, пишет Stuttgarter Zeitung. Не исключено, что Турция выйдет из проамериканской коалиции в Сирии и пойдет на более тесное военное сотрудничество с Москвой, добавляет издание. 19 июля 2016 Stuttgarter Zeitung

Михаил Швыдкой: Россия никогда не станет копией Запада Сотрудничество в сфере культуры между Россией и Европой сохраняется, несмотря на политический конфликт, заявил в интервью Stuttgarter Zeitung представитель президента России по культуре Михаил Швыдкой. Однако, несмотря на общие христианские ценности, России никогда не стать «стопроцентной копией Запада», поскольку она обладает особым «восточным» компонентом и собственными традициями, подчеркнул Швыдкой. 30 июня 2015 Stuttgarter Zeitung

Немецкий журналист: Поляки сами убрали Качиньского руками полтавской ФСБ По мнению немецкого журналиста Юргена Рота, смоленская катастрофа произошла в результате сговора польских оппозиционных политиков и российских спецслужб, пишет Stuttgarter Zeitung. В своей книге «Хранимое под замком дело S» он ссылается на некий отчет федеральной разведывательной службы ФРГ, в котором произошедшее называют «покушением с использованием взрывчатки». Сами немецкие спецслужбы отрицают, что располагают подобной информацией. 9 апреля 2015 Stuttgarter Zeitung

SZ: В вопросе Крыма Путин перегнул палку Российский президент, безусловно, достиг больших успехов в украинском кризисе, пишет Stuttgarter Zeitung. Однако реальное присоединение Крыма к России охладит отношения с Западом на долгое время, чего Москва себе позволить не может. А Кремль и так уже контролирует полуостров, пишет издание. 10 марта 2014 Stuttgarter Zeitung

Пропаганда в путинском царстве Российский телеканал RT за короткое время приобрел мировую популярность и обошел многих конкурентов. В чем причина такого успеха? Журналистка из Германии полагает, что разгадала секрет: RT предлагает зрителям «пропаганду класса люкс». 13 января 2014 Stuttgarter Zeitung