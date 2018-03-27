Straits Times: власти Малайзии намерены сажать в тюрьму на 10 лет за «фейковые новости» На рассмотрение парламента Малайзии был передан новый законопроект, согласно которому наказание за распространение недостоверной информации в стране ужесточается. Если парламент одобрит новый закон, то за «фейковые новости» правонарушители могут быть оштрафованы на сумму до $168 000 или заключены в тюрьму на срок до 10 лет, сообщает The Straits Times. 27 марта 2018 Straits Times

Straits Times: шутки в сторону — Россия предложит индонезийцам свою свинину Хотя в своё время Владимир Путин от души посмеялся над планами Министерства сельского хозяйства поставлять свинину в Индонезию, где проживают преимущественно мусульмане, российские чиновники воспринимают всерьёз эту инициативу, пишет The Straits Times. Как отмечает издание, для России будет весьма выгодно получить долю рынка страны, где из 260 млн человек населения почти 13% не являются мусульманами. 23 ноября 2017 Straits Times

В Straits Times поняли суть «Запада-2017»: не вторжение, но сдерживание Грядущие совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» тревожат многих западных лидеров. Однако автор статьи в The Straits Times Джонатан Айл уверяет, что Москва вовсе не планирует вторжение на чью бы то ни было территорию, а учения представляют собой «стратегическое сдерживание» Запада от посягательств на сферу влияния РФ. 4 сентября 2017 Straits Times

Straits Times оценила шансы России утвердиться в Азии Россия всё активнее взаимодействует с государствами Азии, стремясь утвердиться на мировой арене и заставить США воспринимать себя всерьёз, пишет The Straits Times. Однако правительство России не в силах отказаться от своей европоцентристской ментальности. Кроме того, у Китая и США столь смелые устремления в регионе, что поле для манёвра у России не велико. 14 августа 2017 Straits Times

Straits Times: паромное сообщение с Россией спасает Пхеньян от изоляции С мая между Владивостоком и северокорейским портом Сонбон начнёт курсировать паром, сообщает The Straits Times. Как отмечают некоторые журналисты и эксперты, такой шаг свидетельствует о желании России укреплять сотрудничество с КНДР, несмотря на международные санкции, введённые против Пхеньяна за его ядерную и ракетную программу. 25 апреля 2017 Straits Times

ST: В этот раз Россия повернет на Восток не как всегда, а по-настоящему Россия уже не первый раз совершает «разворот на Восток», пишет The Straight Times. В прошлый раз он был во время Крымской войны и закончился, как только Россия вновь смогла восстановить нормальные торговые отношения с Западом. Часть экспертов полагает, что и сейчас ослабление санкционного режима приведет к обратному развороту к Западу. Впрочем, есть и те, кто считает, что на этот раз Россия «основательно» взялась за развитие своих отношений со странами Азии. 14 декабря 2016 Straits Times

Straits Times: «Обратясь на Восток», Россия «прошла» мимо Юго-Восточной Азии После того как Владимир Путин объявил о российском «развороте на Восток», Россия значительно усилила свое сотрудничество с Китаем, но при этом пренебрегла государствами Юго-Восточной Азии, пишет Straits Times. Российский лидер не посещает Восточноазиатские форумы и оказывает Пекину мощную поддержку как в области дипломатии, так и в области военных технологий, вынуждая государства вроде Вьетнама разворачиваться в сторону США. 13 сентября 2016 Straits Times

Премьер Сингапура: Нам нужен российский рынок «всерьез и надолго» Российский рынок – «это место, где нам необходимо присутствовать», отметил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун после саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и России. Сингапурские компании планируют выйти на российский рынок всерьез и надолго, но для этого им необходимо изучить, как устроен бизнес и государственное управление в стране, пишет газета The Straits Times. 21 мая 2016 Straits Times

Strait Times: Новая идеология Путина исключила Россию из Европы Раньше Владимир Путин не ностальгировал по временам СССР и не считал отношения России с Западом априори враждебными. Теперь он утверждает новую государственную идеологию. Она основана на постулате об изначальной враждебности западных стран по отношению к России, которая отныне считается не европейской, а евразийской страной, пишет обозреватель сингапурской Straits Times. 28 марта 2016 Straits Times