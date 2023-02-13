Straight Calls with Douglas Macgregor
Украинский конфликт разожгли те же люди, что втянули США в войну на Балканах и свергали режимы в Ливии и Сирии, считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По мнению военного эксперта, Вашингтонской правящей элите активно помогают союзники из Лондона и подконтрольное США мировое финансовое сообщество. Основная цель этого вооружённого столкновения заключается в окончательном уничтожении российского государства с потенциальным его расчленением и захвате огромных природных ресурсов России.
Вашингтон и его союзники глубоко заинтересованы в том, чтобы уничтожить Россию. Но эти попытки дают обратный результат и подрывают их собственную экономику, заявил в интервью на YouTube-канале Straight Calls with Douglas Macgregor полковник США в отставке Дуглас Макгрегор.