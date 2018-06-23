Экс-глава МИД Индии: перед лицом западной пропаганды Россия демонстрирует отменную выдержку

В день открытия чемпионата мира по футболу потоки антироссийской пропаганды со стороны западных СМИ достигли своего пика, отмечает экс-министр иностранных дел Индии Кришнан Сринивасан. По его словам, объектами «неумеренной и невежественной» критики становились абсолютно все аспекты организации чемпионата и российская действительность в целом. Однако при этом Россия демонстрирует великолепную выдержку, понимая, что ничего другого от западных СМИ ожидать не стоило, полагает автор.