Star Online: В «игре санкций» Россия оcтается на шаг впереди Запада

Российские санкции против Европы оказались действеннее, чем антироссийские меры, наложенные Западом. Многие страны ЕС склоняются к их отмене. Как утверждает в колонке для издания Star Online Бунн Нагара, сейчас Россия на шаг впереди Запада в «игре санкций», и «Путин снова не будет тем, кто моргнет первым».