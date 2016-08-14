Star Online
Star Online: В «игре санкций» Россия оcтается на шаг впереди Запада
Российские санкции против Европы оказались действеннее, чем антироссийские меры, наложенные Западом. Многие страны ЕС склоняются к их отмене. Как утверждает в колонке для издания Star Online Бунн Нагара, сейчас Россия на шаг впереди Запада в «игре санкций», и «Путин снова не будет тем, кто моргнет первым».
Голландия ждет от России замечаний по отчету о крушении MH 17
Совет безопасности Нидерландов направил предварительный отчет о крушении малайзийского авиалайнера странам, участвующим в расследовании причин трагедии. Россия также входит в число этих стран, и теперь до 1 августа она должна предоставить свои комментарии и замечания к этому документу, сообщает издание The Star Online.