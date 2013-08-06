Star Gazetesi
Star Gazetesi: Обама столкнет в Сирии курдов и чеченских боевиков
Когда СССР вторгся в Афганистан, Америка решила бороться с ним руками наемных моджахедов, пишет обозреватель Star Gazetesi Ардан Зентюрк. Из-за этих же моджахедов в России вспыхнули чеченские войны. В Сирии, по мнению журналиста, Обама применяет тот же сценарий, только теперь чеченские боевики столкнутся с сирийскими курдами.
Турки накормят россиян клубникой и томатами
В этом году Турция планирует экспортировать в Россию 20 тысяч тонн клубники и 50 тысяч тонн томатов. Как заявил глава компании «Атаюрт», которая займется поставками в РФ, клубника из района Силифке славится высочайшим качеством, пишет Star Gazetesi.
Дума позаботится о потомках эмигрантов из царской России
В Госдуме готовятся поправки к законодательству, облегчающие процедуру получения гражданства. Это распространится и на потомков подданных Российской империи. Теперь, например, черкесам, чеченцам и дагестанцам, осевшим в Турции и Сирии, будет легче вернуться на историческую родину, сообщает Star Gazetesi.
Российская АЭС против американских Patriot
Визит президента России в Турцию не сгладил разногласий между двумя странами ни по Сирии, ни по проблеме размещения систем ПВО на турецко-сирийской границе. Однако, отмечает турецкая Star Gazetesi, с учетом того, что Турция заинтересована в российской АЭС, а Россия усматривает в системах ПВО угрозу и для себя, эти факторы могут подтолкнуть стороны к поиску компромисса.