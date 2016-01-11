Standart News
Standart: Москва вернется к «Южному потоку», потому что он самый разумный
Болгарский премьер Бойко Борисов ликует, пишет газета Standart: он заявил, что Москва очень скоро возобновит работу над «Южным потоком». Этому способствуют два фактора: охлаждение отношений России с Турцией и простаивание российско-китайской «Силы Сибири». К тому же Европа остается «единственным серьезным потребителем» российского газа, считает издание.
Болгары обиделись на Россию за турок и Гитлера
МИД РФ опубликовал доклад о правах человека, в котором, помимо прочего, обрушился с критикой на Болгарию, пишет Standart News. В документе говорится о дискриминации меньшинств, неонацизме и вандализме в этой стране. Примечательно, что отчет составила Россия, которую регулярно критикуют за нарушение прав человека, отмечает издание.