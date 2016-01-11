Standart News

Standart: Москва вернется к «Южному потоку», потому что он самый разумный

Болгарский премьер Бойко Борисов ликует, пишет газета Standart: он заявил, что Москва очень скоро возобновит работу над «Южным потоком». Этому способствуют два фактора: охлаждение отношений России с Турцией и простаивание российско-китайской «Силы Сибири». К тому же Европа остается «единственным серьезным потребителем» российского газа, считает издание.