SP: Большинство немцев – против русофобских СМИ

Большинство немцев не поддерживают курс на конфронтацию с Россией, которого с началом украинского кризиса придерживается ряд немецких политиков. Об этом заявила жительница Германии Аня Бетхер в открытом письме к представителям российского посольства в Берлине. Она также подчеркнула, что многие проамериканские немецкие СМИ постоянно дискредитируют сторонников мирного сотрудничества с Россией, называя их оплачиваемыми троллями.