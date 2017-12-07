Sports Illustrated
Sports Illustrated оценил, чем Россия может ответить на решение МОК
Россия намерена опротестовать запрет МОК на участие в Олимпиаде в Спортивно-арбитражном суде. Издание Sports Illustrated проанализировало, какие стратегии может использовать Москва, чтобы оспорить данное решение.
Sports Illustrated: в мировом рейтинге стильных спортсменов Шарапова стала десятой
Sports Illustrated призвал на помощь именитых стилистов и законодателей моды и составил список самых стильных спортсменов наших дней. Российская теннисистка Мария Шарапова, покорившая модных экспертов своим ярким и неповторимым стилем, заняла 10-ю строчку рейтинга, опередив Криштиану Роналду, но уступив Серене Уильямс.
Sports Illustrated: За нападки на «Зенит» британский таблоид поплатился десять раз
Daily Mail составила рейтинг худших футбольных эмблем, куда угодил логотип питерского «Зенита». В ответ на это российский клуб составил собственную десятку худших эмблем новостных изданий, где все десять пунктов занимает лого британского таблоида.
SI: Даже вне игры российские хоккеисты в Америке не дают забыть о себе
Кто футболками, кто записями в соцсетях - хоккеисты НХЛ Александр Овечкин и Семен Варламов на весь мир решили заявить о своей поддержке действий России на Украине, пишет Sports Illustrated. Видимо, теперь спортсменам придется отвечать отнюдь не на спортивные вопросы, считает издание.