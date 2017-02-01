Space Review: Россия и США так намусорили в космосе, что пора прибраться

Околоземная орбита настолько загрязнена космическим мусором после запуска многочисленных ракет и спутников, что в один прекрасный день она вообще может оказаться непригодной для использования, полагают учёные. Именно поэтому уже сегодня ведущие космические державы в лице России и США должны вместе начать разработку технологий по очистке космоса. И, возможно, это станет поводом для уменьшения напряжённости, которая уже не один год царит в их отношениях, утверждает The Space Review.