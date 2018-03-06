В честь 100 дней до открытия чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России, ФИФА выложила запись, на которой президент Владимир Путин и глава этой организации Джанни Инфантино играют в футбол в Кремле, сообщает Sky Sports. Как отмечает канал, помимо российского лидера, в клипе приняли участие многие звёзды футбола, которые на видео показывают различные трюки с мячом.

Организатор ЧМ-2018: Кубок конфедераций показал, что расизма в России нет

60 тысяч болельщиков на стадионе в Санкт-Петербурге скандировали «Камерун!» — по словам организатора грядущего чемпионата мира в России Алексея Сорокина, это лучшее доказательство того, как радушно встречают в России иностранных игроков и фанатов. В интервью Sky Sports он отметил, что проблема расизма и хулиганства в российском футболе раздута иностранными СМИ и не является, на его взгляд, систематической.