Sin Permiso: Брюссель и Вашингтон объявляют информационную войну Москве

В рамках информационной борьбы с Россией западные СМИ намерены не только увеличить бюджеты, но и принять на вооружение методы некоторых «экспертов» вроде Петра Померанцева. Для борьбы с «российской пропагандой» он предлагает ведущим мировым изданиям отслеживать «дезинформацию» и отсеивать «новости, непригодные для публикации». По мнению испанского журналиста Анхеля Ферреро, подобная политика лицемерна, поскольку западные СМИ сами грешат тем, в чем обвиняют российских журналистов.