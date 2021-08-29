«Как студент на уроке»: SNN заподозрил Байдена в том, что он задремал на встрече с израильским премьером

Президент США Джо Байден, возможно, слегка задремал на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Речи о полноценном сне здесь, скорее всего, нет, пишет Shore News Network. Как отмечает портал, об этом говорит то, что Байден сидел с опущенной головой и перебирал пальцами, а также вполне осмысленно ответил на замечания своего собеседника. Тем не менее он слегка прикрыл глаза, как студент, уставший на уроке.