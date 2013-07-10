Над нейтральными водами Японского моря двум российским пассажирским самолетам пришлось сменить курс в связи с приближением неизвестного летательного аппарата. Однако летчики поднявшихся в небо истребителей ничего не обнаружили. В силовых структурах полагают, что речь, возможно, идет о беспилотнике, пишет Shikoku Shimbun.

Героизм челябинцев вернул японцам веру в человечество

Даже в самый момент опасности люди невольно бросаются защищать слабых и детей, и это ярко видно по многочисленным видео из Челябинска, пишет автор Shikoku Shimbun. То, что в наш век катастроф и трагедий несмотря ни на что гуманизм преобладает, не может не вселять гордость за человечество, утверждает он.