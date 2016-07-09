Shūkan Gendai: Российской армии хватит сил отстоять постсоветское пространство

Хотя российские войска серьезно отстают от армий развитых стран, преждевременно делать вывод, что российская военная мощь не представляет из себя ничего особенного. Как пишет издание Shūkan Gendai, Москва обладает ядерным оружием, и этого, включая модернизацию армии, будет вполне достаточно для сохранения сферы влияния России не только в странах бывшего СССР, но и на Дальнем Востоке, где развивается система ограничения доступа в территориальные воды.