Scott Ritter Extra

«Посмотрим, разделяет ли Маск такие идеи»: американский офицер проверил нового владельца Twitter на приверженность свободе слова

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер организовал своеобразное испытание для только что купившего Twitter Илона Маска. Ещё в апреле Риттера заблокировали в соцсети за публикации, в которых он возлагал ответственность за события в украинской Буче на Киев. Как пишет Риттер в своём блоге на Substack, он под своим настоящим именем снова опубликовал свои мысли о Буче. На данный момент публикация уже заблокирована, но сам аккаунт Риттера ещё доступен.