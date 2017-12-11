Schweizer Bauer
Schweizer Bauer: в 2017-м в России стали есть больше мяса
В этом году россияне потребили больше свинины и мяса птицы, чем в предыдущем, пишет Schweizer Bauer со ссылкой на данные Национального союза свиноводов. По словам экспертов, рост потребления этого продукта связан с увеличением внутреннего производства и одновременным ростом импорта, добавляет издание.
Schweizer Bauer: треть сыров на российском рынке — контрабандный товар
В ответ на продовольственное эмбарго контрабандисты повезли в Россию сыры через Белоруссию и Казахстан, сообщает Schweizer Bauer. По оценкам экспертов, ежегодно на российские прилавки попадает до 100 тыс. тонн нелегальных сыров, что составляет примерно треть от всей продукции отрасли.