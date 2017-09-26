Schwäbische Zeitung: в страхе и разочаровании русские немцы отвернулись от Меркель К выбору в пользу «Альтернативы для Германии» русских немцев подтолкнул страх перед беженцами и разочарованность в политике ведущих партий, пишет Schwäbische Zeitung. Многие из них отвернулись от действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, потому что считают, что она не представляет их интересы. 26 сентября 2017 Schwäbische Zeitung

Schwäbische Zeitung: в Сочи Путину придётся слушать, а говорить Меркель будет Второго мая в Сочи президент России Владимир Путин «будет слушать» канцлера Германии Ангелу Меркель, пишет Schwäbische Zeitung. А всё потому, что Москва «видит в ней посредника». Глава правительства ФРГ якобы должна убедить Дональда Трампа воспринимать всерьёз российские стратегические интересы, отмечает немецкое издание. 29 апреля 2017 Schwäbische Zeitung

Немецкий эксперт: Европа должна отменить санкции и вернуть Россию на свою сторону Привязывать санкции к выполнению Минских соглашений было неправильно, и сейчас лучше всего заняться их постепенной отменой, подчеркнул бывший глава Восточного комитета германской экономики Клаус Мангольд в интервью Schwäbische Zeitung. Тем более что США, которые были главным инициатором санкций, вышли из этой ситуации почти без ущерба, в то время как основное бремя легло на Европу и в особенности на Германию. Поэтому для Европы теперь особенно важно вернуть Россию на свою сторону. 31 октября 2016 Schwäbische Zeitung

Schwäbische Zeitung: «Поколение Путина» разделилось на два лагеря Молодые россияне, чье взросление пришлось на «период Путина», находятся по «обе стороны баррикад», пишет в своей книге «Поколение Путина» журналист Беньямин Биддер. Одна часть молодежи хочет видеть Владимира Путина у власти до 2024 года, а другая – «надеется на перемены, пока для России еще не поздно». 15 сентября 2016 Schwäbische Zeitung

Экс-глава военного комитета НАТО: Россия нам не враг Говорить о диалоге и устрашении в отношениях с Россией для НАТО – ошибочно и неуместно, считает бывший председатель военного комитета альянса генерал Харальд Куят. Вместо этого следует говорить об общей безопасности и ослаблении напряженности и искать решение проблемы вместе с Москвой, потому что Россия для альянса не враг, подчеркнул он в интервью Schwäbische Zeitung. 12 июля 2016 Schwäbische Zeitung

Штайнмайер: Запад должен не замыкаться, а вернуть Россию в G8 Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Schwäbische Zeitung подчеркнул, что остается сторонником возвращения России в состав «Большой восьмерки». Поменять свою точку зрения политика не заставили ни кремлевские «кампании по дезинформации», ни «травля» Москвой деятелей российской оппозиции, отмечает немецкое издание. 16 апреля 2016 Schwäbische Zeitung