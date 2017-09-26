Schwäbische Zeitung
Schwäbische Zeitung: в страхе и разочаровании русские немцы отвернулись от Меркель
К выбору в пользу «Альтернативы для Германии» русских немцев подтолкнул страх перед беженцами и разочарованность в политике ведущих партий, пишет Schwäbische Zeitung. Многие из них отвернулись от действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, потому что считают, что она не представляет их интересы.
Schwäbische Zeitung: в Сочи Путину придётся слушать, а говорить Меркель будет
Второго мая в Сочи президент России Владимир Путин «будет слушать» канцлера Германии Ангелу Меркель, пишет Schwäbische Zeitung. А всё потому, что Москва «видит в ней посредника». Глава правительства ФРГ якобы должна убедить Дональда Трампа воспринимать всерьёз российские стратегические интересы, отмечает немецкое издание.
Немецкий эксперт: Европа должна отменить санкции и вернуть Россию на свою сторону
Привязывать санкции к выполнению Минских соглашений было неправильно, и сейчас лучше всего заняться их постепенной отменой, подчеркнул бывший глава Восточного комитета германской экономики Клаус Мангольд в интервью Schwäbische Zeitung. Тем более что США, которые были главным инициатором санкций, вышли из этой ситуации почти без ущерба, в то время как основное бремя легло на Европу и в особенности на Германию. Поэтому для Европы теперь особенно важно вернуть Россию на свою сторону.
Schwäbische Zeitung: «Поколение Путина» разделилось на два лагеря
Молодые россияне, чье взросление пришлось на «период Путина», находятся по «обе стороны баррикад», пишет в своей книге «Поколение Путина» журналист Беньямин Биддер. Одна часть молодежи хочет видеть Владимира Путина у власти до 2024 года, а другая – «надеется на перемены, пока для России еще не поздно».
Экс-глава военного комитета НАТО: Россия нам не враг
Говорить о диалоге и устрашении в отношениях с Россией для НАТО – ошибочно и неуместно, считает бывший председатель военного комитета альянса генерал Харальд Куят. Вместо этого следует говорить об общей безопасности и ослаблении напряженности и искать решение проблемы вместе с Москвой, потому что Россия для альянса не враг, подчеркнул он в интервью Schwäbische Zeitung.
Штайнмайер: Запад должен не замыкаться, а вернуть Россию в G8
Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Schwäbische Zeitung подчеркнул, что остается сторонником возвращения России в состав «Большой восьмерки». Поменять свою точку зрения политика не заставили ни кремлевские «кампании по дезинформации», ни «травля» Москвой деятелей российской оппозиции, отмечает немецкое издание.
Немецкие политики призвали к дружбе с Кремлем, но осудили «аннексию» Крыма
Россия и Германия должны сотрудничать и стремиться к дружбе, заявили немецкие политики Франц Мюнтеферинг, Лотар де Мезьер и Ханс-Герт Пёттеринг в публичном выступлении в городе Бохум. При этом они подчеркнули «необходимость критики» в адрес Кремля за «аннексию Крыма», а также выразили сожаление, что «преступный коммунистический режим» в России так и не был переосмыслен.