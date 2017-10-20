SHZ: скандал вокруг «Матильды» оказался для россиян интереснее, чем столетие революции Продолжительные споры по поводу фильма «Матильда» продемонстрировали, что русских 21-го века больше интересовал «маскарад о любовной истории Николая II», чем столетие Октябрьской революции, пишет Schleswig-Holsteinische Zeitung. При этом долгое время было неясно, была ли «травля» фильма «частной инициативой», или же за ней стояла «государственная линия», отмечает издание. 20 октября 2017 Schleswig-Holsteinische Zeitung

Минобороны ФРГ: в контроле над вооружением Кремлю не хватает конструктива «Практически во всех вопросах контроля над вооружением Кремль ведёт себя неконструктивно», — заявила в интервью Schleswig-Holsteinische Zeitung министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, Россия должна изменить своё поведение и только тогда сможет восстановить утраченное доверие. 3 сентября 2017 Schleswig-Holsteinische Zeitung