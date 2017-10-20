Schleswig-Holsteinische Zeitung
SHZ: скандал вокруг «Матильды» оказался для россиян интереснее, чем столетие революции
Продолжительные споры по поводу фильма «Матильда» продемонстрировали, что русских 21-го века больше интересовал «маскарад о любовной истории Николая II», чем столетие Октябрьской революции, пишет Schleswig-Holsteinische Zeitung. При этом долгое время было неясно, была ли «травля» фильма «частной инициативой», или же за ней стояла «государственная линия», отмечает издание.
Минобороны ФРГ: в контроле над вооружением Кремлю не хватает конструктива
«Практически во всех вопросах контроля над вооружением Кремль ведёт себя неконструктивно», — заявила в интервью Schleswig-Holsteinische Zeitung министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, Россия должна изменить своё поведение и только тогда сможет восстановить утраченное доверие.
Датский эксперт: Москва и Пекин обостряют отношения с НАТО «агрессивными» учениями на Балтике
Российско-китайские военные учения, проходящие в Балтийском море, символизируют «новую ступень обострения конфликта между Россией и НАТО», так как в отличие от всех других имеют «агрессивный тон», заявил в интервью Schleswig-Holstein Zeitung датский политолог Флемминг Сплидболь Хансен. Тем не менее вероятность перерастания конфликта в реальное военное столкновение невелика, и в итоге Запад и Москва смогут договориться, отметил эксперт.