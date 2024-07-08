SaneVox Deutsch
Запад перешёл на Украине красную линию, когда в 2008 году пообещал Украине в неопределённом будущем членство в НАТО, считает экс-генерал Эрих Вад. В интервью YouTube-каналу SaneVox Deutsch бывший военный советник Ангелы Меркель называет решение Бухарестского саммита НАТО ошибкой, потому что Москва никогда не согласится с Украиной в НАТО. С Трампом в Белом доме, однако, становится более вероятным раздел Украины на две части, при котором западная часть страны всё же может оказаться в НАТО.
Боевые действия на Украине ещё не завершились, но уже понятно, что переломить их в свою пользу Киеву не под силу, заявил в интервью YouTube-каналу SaneVox Deutsch главный военный советник Ангелы Меркель — экс-генерал Эрих Вад. Главной причиной станет нехватка и бегство солдат. Эриху Ваду кажутся безумными идеи с отправкой европейских солдат на Украину: по его словам, для серьёзных военных экспертов давно стало понятно, что военного решения в пользу Украины не существует.