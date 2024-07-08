Экс-советник Меркель: мы совершили ошибку в 2008 году, оставив для Украины двери НАТО открытыми

Запад перешёл на Украине красную линию, когда в 2008 году пообещал Украине в неопределённом будущем членство в НАТО, считает экс-генерал Эрих Вад. В интервью YouTube-каналу SaneVox Deutsch бывший военный советник Ангелы Меркель называет решение Бухарестского саммита НАТО ошибкой, потому что Москва никогда не согласится с Украиной в НАТО. С Трампом в Белом доме, однако, становится более вероятным раздел Украины на две части, при котором западная часть страны всё же может оказаться в НАТО.