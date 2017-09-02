SFChronicle: Трамп показал, что он слаб, а перезагрузка с Россией — пустышка Слабость Дональда Трампа высмеял даже Дмитрий Медведев, отмечают журналисты San Francisco Chronicle. По их словам, именно из-за чрезмерного восхищения нового американского президента Россией конгрессу пришлось пойти на усиление антироссийских санкций. Теперь же даже «подобострастный» подход не поможет Трампу наладить ситуацию, пишет издание. 2 сентября 2017 San Francisco Chronicle

SFC: борца за независимость Калифорнии уличили в связях с Россией Сторонники отделения штата Калифорния от США переживают, что контакты одного из главных активистов движения Луиса Маринелли с Россией могут воспрепятствовать подготовке к референдуму, сообщает San Francisco Chronicle. Самого Маринелли такая шумиха не удивляет — по его словам, вместо того чтобы искать общего врага за границей, американцам следует заняться собственной проблемной и коррумпированной системой. 5 февраля 2017 San Francisco Chronicle

Американский писатель: пророссийский Трамп должен быть героем триллера, но он реален Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США — настоящий «триллер», автором которого стал Владимир Путин, сокрушается на страницах San Francisco Chronicle американский писатель Кит Рэффел. По мнению литератора, из-за политики Трампа Россия сможет продвинуть свои интересы в Европе и на Ближнем Востоке. 27 декабря 2016 San Francisco Chronicle