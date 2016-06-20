Salzburger Nachrichten: Москва издевается, отрицая вину в допинговом скандале Систематическое применение допинга в России вновь стало нормой при президенте Владимире Путине, пишет Salzburger Nachrichten. Российские чиновники до сих пор так и не сделали никаких выводов из допингового скандала. Заявление же Виталия Мутко о том, что Москва не видит доказательств своей вины, звучит словно издевательство, подчеркивает автор статьи Рихард Оберндорфер. 20 июня 2016 Salzburger Nachrichten

Финляндия выбирает между НАТО и российскими туристами Финляндия может перестать быть нейтральной стороной в российско-украинском конфликте. Как сообщает Salzburger Nachrichten, несмотря на тесные экономические связи с Москвой, Хельсинки все активнее обсуждает возможность вступления в НАТО. 20 мая 2014 Salzburger Nachrichten