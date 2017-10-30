Экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман, недавно назначенный на пост посла США в России, по-прежнему пользуется поддержкой своих избирателей, пишет The Salt Lake Tribune. Проведённое газетой исследование показало: 51% жителей Юты убеждены, что Хантсман сможет наладить отношения с Москвой, несмотря на царящую пока напряжённость.

Жителям Юты не хватает детей из России

В штате, где сильны традиции мормонов, жалуются на то, что семьям стало трудно усыновить иностранного ребенка, - например, из России или Китая. И винят в этом «националистическую» политику этих стран, сообщает The Salt Lake Tribune.